ABD San Francisko'da Silikon Vadisi’ndeki geleneksel ofis ikramlarını ve masabaşı ayrıcalıklarını bir kenara bırakan yapay zeka şirketi Factory’nin CEO'su Matan Greenberg, çalışanlarının verimliliğini artırmak için ezber bozan bir yönteme başvurdu.

Genç girişimci, mühendislerinin daha kaliteli uyuyabilmesi için kesenin ağzını açtı ve çalışanlarına toplam 90 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 100 bin Türk Lirası) değerinde akıllı yatak pedi satın aldı.

Business Insider'ın haberine göre, yapay zeka alanında faaliyet gösteren girişimin CEO’su Greenberg, ilk etapta 30 çalışanının her birine yaklaşık 3 bin dolar değerindeki "Eight Sleep" marka akıllı uyku pedlerinden hediye etti. Mühendislerini, en üst seviyede performans göstermesi gereken "profesyonel sporcular" olarak gördüğünü belirten Greenberg, kaliteli bir uykunun doğru kararlar alma ve odaklanma üzerindeki etkisine inandığı için geleneksel ofis içi eğlenceler yerine doğrudan uyku teknolojisine yatırım yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Söz konusu akıllı yatak pedleri, içindeki özel sıvı sirkülasyon sistemi sayesinde yatağın sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor, hatta yatağın sağ ve sol tarafı için iki farklı sıcaklık derecesi sunabiliyor.

ŞEKERLİ GIDALARI DA YASAKLADI

Çalışan sağlığı konusunda ofis içinde de radikal değişikliklere giden Greenberg, teknoloji dünyasında sıkça görülen abur cubur kültürüne savaş açtı. Ofisteki yüksek şekerli gıdaları yasaklayan CEO; bunların yerine protein barları ve matcha çayı gibi sağlıklı, ancak maliyeti yüksek alternatifler getirdi.

Teknoloji sektöründe yaygın olan "gece gündüz demeden aralıksız çalışma" akımına tamamen karşı olduğunu vurgulayan girişimci, çalışanların dinlenmeden başarılı olamayacağını savunuyor.

Yatak pedlerinin şirket verimliliğini matematiksel olarak ne kadar artırdığına dair elinde kesin bir veri olmadığını kabul eden Greenberg, buna rağmen çalışanlardan harika geri dönüşler aldığını belirtti.

2023 yılında kurulan, günümüzde yaklaşık 120 çalışanı bulunan ve geçtiğimiz aylarda 150 milyon dolar gibi devasa bir yatırım alan yapay zeka şirketi, bu hamlesiyle iş dünyasında insana yatırımın sınırlarını yeniden tanımlıyor.