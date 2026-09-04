Niğde'de faaliyet gösteren işletmede yemek yiyerek takipçilerine canlı yayın açan bir fenomen, işletme sahibinin ani tepkisiyle karşılaştı. İşletme sahibi, yayın yapan fenomeninin restoranını kötülediğini ve yemeklerini beğenmediğini iddia etti. Aldığı telefonla, yemek yiyen fenomenin restoranını kötülediğini düşünen işletme sahibi bir hışımla fenomenin masasına oturarak doğrudan telefonunu eline aldı. Olay anında mekanda bulunan bir müşterinin anlatımına göre, işletmede tansiyon o dakikalarda yükselmeye başladı.

İşletme sahibi binlerce kişinin izlediği canlı yayında küfürlü konuşmaya başladı ve müşteriye ağır hakaretler savurdu. Görgü tanığının ifadelerine göre, durum bununla da sınırlı kalmadı ve diğer restoran çalışanları da olaya dahil oldu. İşletme sahibi ve personellerin topluca müşterinin üzerine yürüdüğü ve zor kullanarak onu mekandan kovmaya çalıştığı belirtildi.