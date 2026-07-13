Galatasaray’da Davinson Sanchez krizi patlak verdi. ‘Patron’ lakaplı Kolombiyalı stoper, Como’nun teklifine sıcak bakarken, sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun takımda kalmasını istiyor. İtalyan ekibinin 20 milyon Euro artı bonus içeren ilk hamlesi geri çevrildi, kapı 35 milyon Euro’dan açıldı. Como ise rakamı 25 milyon Euro artı bonus seviyesine kadar yükseltti. 30 yaşındaki savunmacının ayrılık talebini iletmesi Cimbom’da panik havası yaratırken, diğer taraftan yöneticilerin önlem amacıyla alternatif arayışına girdiği de gelen haberler arasında.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.