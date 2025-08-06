4 Ağustos Pazartesi günü Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi’ndeki 3 katlı bir iş merkezinde 30 çalışanı bulunan fabrikanın sahipleri Mehmet Gündoğdu ile Hüseyin Gündoğdu, geçtiğimiz ay tüm personeli izne çıkardı.

İşçilerin verdiği bilgiye göre, iki kardeş bu süre zarfında fabrikayı noterden Bulgaristan uyruklu bir kadına devretti. İşçilerin geri döndüğünde fabrikanın kapalı olduğunu ve içeride hiçbir ekipmanın kalmadığını gören çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi.

FABRİKA SATILMIŞ, İÇERİSİ BOŞALTILMIŞ

11 aydır fabrikada tasarımcı olarak çalışan Osman Bögüş, “Bizi iki haftalığına izne çıkardılar, sonra bir hafta daha uzattılar. Bu sürede fabrika satılmış, içerisi tamamen boşaltılmış. 3 aydır maaş alamıyoruz. İş bulamıyoruz, geçim sıkıntısı yaşıyoruz” dedi.

İŞÇİLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İş yerine gelen İcra Kurulu memurlarının kapıları açmasıyla içeri giren işçiler, fabrikanın tamamen boşaltıldığını gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçiler alacaklarını tahsil edebilmek için hukuki yollara başvurdu.

Fabrikanın icra kararıyla kapatıldığı bildirildi.