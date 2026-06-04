Hak ettikleri ücretlerin ödenmediğini belirten Doruk Madencilik işçileri, seslerini duyurmak için bir kez daha Ankara’ya geldi. Daha önce Beypazarı’ndan başkente yürüyerek dikkat çeken işçiler, verilen sözlerin yerine getirilmediğini öne sürerek yeniden eylem başlattı.

'15 MAYIS'A KADAR ÖDENECEK' DEDİLER ÖDENMEDİ!

İşçiler, nisan ayında gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından yetkililerle görüşmeler yapıldığını ve alacaklarının 15 Mayıs’a kadar ödeneceği yönünde söz verildiğini hatırlattı. Ancak aradan haftalar geçmesine rağmen ödemelerin yapılmadığını savunan madenciler, yaşadıkları mağduriyetin devam ettiğini ifade etti.

Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan'da hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini protesto etmek için Ankara'ya gelmeye çalışırken, emniyet görevlilerince Beypazarı ilçesinde geçişlerine izin verilmemişti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, SSS Yıldızlar Holding'in önüne ulaşan 36 madencinin protestosuna destek vermek için holding önünde işçilerle bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Özel, şunları kaydetti:

“Doruk Madencilik işçilerinin; Bağımsız Maden-İş’te örgütlenen, sesini yükselten arkadaşların mücadelesini hep birlikte uzun süredir takip ediyoruz. Bugün buraya, bu saate madenciler çağrı yaptılar. Biz de onların sesini hem duymak, hem de duyurmak için buraya geldik. Çok sayıda siyasi partinin değerli yöneticileri, başkanları burada ve gün boyunca burada açıklamalar olacak.

Ben çok kısaca durumu şöyle özetlemek isterim. Bağımsız Maden-İş Soma’da hakkı verilmeyen, hakkı yenilen, kazadan sonra hayatta kalanların işten çıkarılması ve verilen sözlerin tutulmaması üzerine ilk örgütlenmeyi yaptı. Hepiniz takip ettiniz. Somalı madencilerin hakkını almak için buraya defalarca yürüdüler, yalınayak yürüdüler. Kurucu başkanları trafik kazasında öldü; Tahir Çetin, hayatını kaybetti. Şimdi de Doruk Madencilik’teki 180 emekçi için mücadele ediyorlar. Biliyorsunuz Doruk Madencilik, iktidar tarafından kayrılan, iktidara çok yakın bir şirket olan Yıldızlar Holding’in işlettiği bir maden. Bu maden şirketinin 2 bin 600 maden ruhsatı cebinde. Devletten dünya kadar teşvik alıyor, kredi alıyor. Ama doğum yardımını bile ya da kaza geçirmiş bir madenciye ödenecek parayı bile alıp da o parayı zimmetine geçiren, madenciye hakkını vermeyen, aylardır ödemediği maaşlarla 180 madenciye 160 milyon lira borcu olan bir şirket.

"NEREDEYSE ÜÇ HAFTA GEÇTİ AMA YATAN BİR PARA YOK"

Doruk Madencilik işçileri Beypazarı’ndan kalktılar bir ay önce, nisan ayının ikinci yarısında, Ankara’ya yürüdüler, yalınayak yürüdüler. Seslerini duyurdular, Meclis’e geldiler. Ankara’da parklarda yattılar, sabahladılar. 28 Nisan günü bu arkadaşlarımıza devlet söz verdi. Üç bakan kefil oldu. Dediler ki ‘Gidin, 15 Mayıs günü bütün alacaklarınız yatacak. Biz kefiliz.’ Şimdi haziran ayındayız. 15 Mayıs’ın üzerinden neredeyse üç hafta geçti, yatan bir para yok. Madencileri yine Beypazarı’ndan bu yana sokmuyorlar."

"MADENCİLERİ KANDIRAMAZLAR"

Bağımsız Maden-İş Başkanı Gökay Çakır ile konuştuğunu belirten Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün buraya çağrı yapılınca bir yalan haber dolaşıma girdi. ‘Paralar yattı, anlaşma oldu’ diye. Yolda gelirken Bağımsız Maden-İş Başkanı Sayın Gökay Çakır’ı aradım, kendisiyle konuştum. ‘Yatan bir para yok. Öyle bir haber uçuşturuluyor. Biz paramızı alana kadar buradayız, mücadeleyi sürdürüyoruz’ diyorlar. Şu anda kamuoyunda buraya yapılan çağrıyı zayıflatmak için anlaşmışlar gibi bir şey için numara yapıyorlarsa, hiçbirimizi kandıramazlar. Madencileri kandıramazlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız, Türkiye İşçi Partisi burada, DEM Parti burada, TKP burada, EMEP burada, İYİ Parti’nin değerli milletvekilleri burada. Hep birlikte biz bu alın terinin karşılığı alınana kadar mücadeleye destek vereceğiz. Kamuoyu desteği olursa bu para alınacak."

Vatandaşlara 'destek' çağrısında bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Şunu unutmayın, 1 Mayıs konuşmasında Erdoğan ‘Madencilerin paralarını ödedik’ dedi. Bakın onların söylediği yalan 20 televizyonda birden bütün Türkiye’ye yayılıyor. Ama gerçeklik; madenciler hakkını almadı, verilen söz tutulmadı, halen daha da yatan bir para yok. Seslerini duyurmak için buraya gelmek istiyorlar. 105 madenci abluka altında şu anda orada. Buraya çeşitli yollarla dün tek başına ulaşabilen madenci arkadaşlarımız, 36 kişi de burada SSS Yıldızlar Holding’in kapısının önünde alınlarının terinin karşılığını istiyorlar. Son sözüm şudur: Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar hepimiz madencilerin arkasındayız. Bütün vatandaşlarımıza söylüyoruz: Bayram öncesi onlara geri adımı, onların onurlu mücadelesine sizlerin yürekten verdiğiniz destek attırmıştı. Doruk Madencilik işçileri bu parayı da alacaksa kamuoyu desteğiyle alacak. Herkes emeğin, emekçinin ve madencinin arkasında dursun.

Hep söylediğimiz bir şey var, o da şu: Kimsenin tek başına kazanamadığı, birlikte mücadelenin kazandığı bir noktadayız. Bugün Türkiye siyaseti ve Türkiye muhalefeti çok önemli bir fotoğraf vermiştir. Doruk Madencilik işçilerinin arkasında tüm muhalefet birlikte durdu. Farklı siyasi partilerin çok değerli temsilcileri buradaydı. Ama önemli olan, kamuoyu desteğinin burada olmasıydı. Hep birlikte bu mücadeleye sahip çıkılacağı anlaşılınca Bakan Yardımcısı telefon ediyor ve bir buçuk aydır ödenmeyen paralar hesaplara yatmaya başlıyor. Demek ki kimin hakkı yeniyorsa, orada birleşmemiz lazım. Kime haksızlık yapılıyorsa arkasında durmamız lazım. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."