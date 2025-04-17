Adana'da güzellik merkezi sahibi S.Ç.D'nin yurt dışına kaçarak alacaklılarını mağdur ettiği iddia edildi.

Güzellik merkezi sahibi S.Ç.D'nin çalışanlarının maaşını 3 aydır ödemediği, çok sayıda vatandaşa da "güzellik paketi" sattığı ve daha sonra sosyal medya hesabını kapatıp yurt dışına kaçtığı iddiası üzerine, alacaklılar merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'deki iş yeri önünde toplandı.

İŞ YERİNDEN TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR ALDILAR

S.Ç.D'ye ulaşamadığını öne süren bazı alacaklılar, iş yerine girerek televizyon ve bilgisayar gibi çeşitli malzemeleri alarak ayrıldı.

Bu sırada alacaklı olduğunu ileri süren şahıslar, malzemeleri götürdükleri sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

İhbar üzerine iş yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

'HERKES 1-2 LİRASINI KURTARMA DERDİNDE'

Güzellik merkezinin müşterilerinden Refik Yeşil, gazetecilere, iş yeri önünde toplanan herkesin mağdur olduğunu ifade ederek, "Müşterilerden alınan paralar, çalışanların maaşları ödenmedi. Herkes hakkını aramak için burada. Kimse bu işin peşini bırakmayacak. İşletme sahibinin yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok sayıda insanı mağdur etti. Mağdur olanlardan çiçek alan var, televizyon alan var. Herkes 1-2 lirasını kurtarma derdinde. Mağduruz, muhatabımız yok" ifadelerini kullandı.