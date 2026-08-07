Elazığ'daki Eti Gümüş Madencilik'te çalışan 165 işçi için maaş ve tazminatların ödeneceğine ilişkin verilen yazılı taahhüdün yerine getirilmediğini açıklayan Bağımsız Maden-İş Sendikası, pazartesi günü işçilerle birlikte Ankara'ya gideceklerini duyurdu. Sendika, "Verilen sözler tutulmadı, alacaklarımız için mücadeleyi sürdüreceğiz" mesajı verdi.

ÖDEME TAAHHÜDÜ YERİNE GETİRİLMEDİ

Eti Gümüş Madencilik'te çalışan 165 işçi, ödenmeyen maaş ve kıdem tazminatları nedeniyle geçtiğimiz günlerde eylem başlatmıştı. Yedi gün süren direnişin ardından işverenle varılan mutabakatta maaşların 6 Ağustos'ta, kıdem tazminatlarının ise üç taksitte ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak sendika, yazılı taahhüde rağmen ödemelerin yapılmadığını açıkladı.

"ANKARA'YA GELİYORUZ"

Bağımsız Maden-İş Sendikası, Nisan ayında gerçekleştirilen direniş sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporda işçilerin sendikal tazminat, ücretsiz izin alacakları ve ihbar tazminatlarının tespit edildiğini hatırlattı.

Açıklamada, Yıldızlar SSS Holding'in alacakların ödenmesine ilişkin herhangi bir takvim sunmadığı belirtilerek, "Verilen sözler tutulmadı. Haklarımızı ancak mücadele ederek alabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileriyle birlikte alacaklarımızı istemek için Ankara'ya gidiyoruz" denildi.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarını verilen sözlerin arkasında durmaya çağırırken, tüm yurttaşları da Ankara'da madencilerle dayanışmaya davet etti.