Esnaftan sonra şimdi de sanayiciye can simidi geldi. Son dönemde üretim, istihdam ve ihracat kaybı yaşayan, fabrikalarını söküp yurt dışına taşıyan tekstil, hazır giyim, deri, mobilya ve bazı yan sanayi işletmelerine istihdamı korumaları şartıyla işçi başına aylık 3 bin 500 lira destek verilecek. Ayrıca işletmelere 6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredilerde 15 puana kadar finansman desteği sağlanacak. Desteğin vergi ve SGK borçlarına mahsup edilebilmesinin yolu da açıldı.

PRİM GÜNÜ ESAS ALINACAK

Çalışma Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı ile KOSGEB, İstihdamı Koruma Destek Programı’nın uygulama esaslarını değiştiren yeni bir yönetmelik yayımladı. Yeni sistemde, istihdam desteğinde işçi sayısı yerine artık prim günü esas alınacak. SGK’ya bildirilen aylık prim gün sayısı üzerinden istihdamın korunup korunmadığı hesaplanacak.

Örneğin referans dönemi ortalaması 1000 prim günü olan bir işletmede ödeme talep edilen ayda da en az 1000 prim günü bildirilirse o ay istihdam korunmuş sayılacak. Bu mekanizmayla işletmelerin bir ay işçi çıkarıp sonraki ay işçi alarak destekten yararlanmasının önüne geçileceği ifade edildi.

Yeni düzenlemeyle

örneğin işletmenin destek kapsamındaki çalışan sayısı 100 ve herkes tam 30 gün üzerinden bildiriliyorsa o işletmeye her ay 350 bin lira destek verilecek.

Borçlu esnafı ve tekstilciyi hatırladı

İktidarın önce borçlu esnafa, ardından da tekstil ve konfeksiyon sektörlerine destek açıklaması, “Ekonomi politikasında yeni bir destek dönemi mi başladı, yoksa erken seçime hazırlık mı yapılıyor?” sorularını gündeme getirdi. Bugüne kadar taleplere kulak tıkayan iktidarın, seçimin yaklaştığı bir dönemde işini kaybeden yüz binlerce kişi ile kapanan işletmelerin yaratacağı ekonomik ve sosyal baskıyı hafifletmeye çalıştığı belirtiliyor.