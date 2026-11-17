Tasfiye edilen fonlardaki hisseler 2 ayda yüzde 90’ı aşan oranlarda değer kaybettikten sonra Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) şirketlerin fonlarda kalan hisselerini dip seviyeden borsa dışı yolla geri almasına izin veren kararına tepki yağıyor. SPK düzenlemenin yatırımcıları koruduğunu öne sürse de yatırımcılar, patronların korunduğunu belirtiyor.

‘FİYAT DÜŞERDİ’

SPK, geçen hafta cuma günü olağanüstü tasfiyesine karar verilen fonlarının elindeki hisselerin doğrudan ilgili şirketlere satılmasına karar vermişti. Ancak hisselerin dip seviyeden şirketlere iade edilmesi tepki çektiği için SPK, pazar akşamı kararı savunan yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. SPK, ilgili hisselerin doğrudan borsada satışa çıkarılması durumunda fiyat düşüşleri yaşanacağını savundu ve işlemlerde son işlem gününündeki borsa kapanış fiyatının baz alınması uygulamanın ‘kural bazlı’ olduğunu ileri sürdü.

GEÇ KALINDI

Ancak SPK’nın açıklamasıyla tatmin olmayan yatırımcılar “Keşke bunu 17 Eylül’de yapsaydınız” ve “Bizi mi koruyorsunuz yoksa patronları mı” ifadelerini kullandı. Hisselerin son gün fiyatıyla satılmasını eleştiren bir diğer yatırımcı, “20-30 gündür dip seviyelerde işlem gören hisse senetlerini tasfiye ederken neden son kapanış fiyatını esas aldınız? Neden son 3 aylık ortalama fiyat üzerinden değerleme yapıp şirket ortaklarına zorla aldırmadınız?” eleştirisini yaptı. SPK’nın kararından sonra Savur GYO, Çitlekçi, Şa-Ra Enerji ve Horoz Lojistik gibi firmalar, fonlardaki hisselerini geri almıştı.

Halka arz fiyatının altına inenler var

SPK’nın kararı, fon soruşturmasında incelenen 31 hissede görülen fiyat hareketlerini yeniden tartışmaya açtı. Birçoğu son yıllarda halka arz olan, Tera ve Pusula gibi fonların gözdesi olan şirketler 20-30 kat yükseldikten sonra fon kriziyle beraber tepetaklak oldu. 2 ayda bazı hisselerdeki düşüşler yüzde 90’ı aştı. Fon soruşturmasında en çok tartışılan hisselerin başından gelen Özata Denizcilik gibi bazı hisseler, son dönemdeki düşüşle halka arz fiyatının dahi altına indi.