Araçlar, Kerala’nın Kozhikode kentinde düzenlenen 30. yıl etkinliğinde sahiplerine teslim edildi. Dağıtılan 47 otomobilin toplam değerinin yaklaşık 200 milyon rupi (yaklaşık 100 milyon TL) olduğu açıklandı. Şirket yönetimi, hediyelerin çalışanların yıllar boyunca gösterdiği emeğe ve şirketin büyümesine yaptıkları katkıya karşılık verildiğini belirtti.

LÜKS MODELLER DE LİSTEDE

Çalışanlara verilen araçlar arasında Range Rover, Audi Q8 ve Land Rover Defender gibi lüks modellerin yanı sıra Tata Harrier, Kia Seltos, Hyundai Creta ve Skoda Kylaq da bulunuyor. Otomobiller çalışanların şirketteki görev süreleri ve katkıları dikkate alınarak dağıtıldı.

HiLITE Group daha önce de benzer bir uygulamayla gündeme gelmişti. Şirket, 2022 yılında çalışanlarına BMW, Audi ve Volvo gibi markaların da aralarında bulunduğu 28 otomobil hediye etmişti.

YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

1996 yılında kurulan şirket, başta gayrimenkul ve perakende olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, 30. yıl etkinliğinde önümüzdeki yıllara ilişkin büyüme planlarını da açıkladı.

Şirket yönetimi, otomobil dağıtımını yalnızca yıl dönümü hediyesi olarak değil, şirketin bugünkü büyüklüğe ulaşmasında pay sahibi olan çalışanlara yönelik bir teşekkür olarak değerlendirdi. HiLITE Group, 2030 yılına kadar yeni yatırımlarla faaliyetlerini daha da genişletmeyi planlıyor.