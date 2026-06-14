İstanbul'da perşembe günü düzenlenen operasyonla 23 ünlü isim uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındı. Cuma günü tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilen isimlerden 16’sı serbest bırakılırken, aralarında patronların da bulunduğu 10 isim tutuklandı.



ÜNLÜLER DÜNYASININ AĞIR TOPLARI GÖZALTINDA



Operasyonda şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci gözaltına alınmıştı. Ayrıca CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker ile Turgut Altınok’un damadı Ali Efe Bezci de şüpheliler arasında yer alıyordu.



23 isim Adli Tıp’ta kan ve saç örneği verdi. Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10’u tutuklanırken, Ayşe Hatun Önal, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de aralarında bulunduğu 13 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.



İşte tutuklananlar:



Tolga Çam, Murat Saygı (Yönetmen), Enis Ahmet Onat (Fashion TV patronu), Emre Tari (Mimar), Hasan Vatan (Vatan Bilgisayar’ın patronu), Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correıra (Manken), Eren Yorulmaz





CHP'Lİ VEKİLİN OĞLUNA EV HAPSİ



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden CHP’li vekil Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker ve AKP’li Turgut Altınok’un damadı Ali Efe Bezci hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.



Beker, oğlunun gözaltına alınmasının ardından, “İddia konusu olan uyuşturucu maddeyi ne kendisi kullanmıştır ne de kullandırmıştır” ifadesini kullanmıştı.



KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT'E YURT DIŞI YASAĞI



Şafak vakti evleri basılarak gözaltına alınan Beren Saat ve Kenan Doğulu ile kardeşi Ozan Doğulu serbest bırakıldı. Üç isme de 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol uygulandı.



