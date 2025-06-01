Temmuz ayına günler kala asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yaklaşık 8 milyona yakın işçi, 22 bin 104 lira olan asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Türk İş'in verilerine göre açlık sınırı 25 bin 92 liraya ulaşmış durumda yani asgari ücretin 3 bin lira üzerinde bulunuyor. İşçi kesiminde temmuz ayında asgari ücrete ara zam talepleri dile getiriliyor.

Asgari ücreti belirleyen komisyon 15 üyeden oluşuyor. 5’i hükümet, 5’i işçi, 5’i de işveren temsilcisi. Komisyon kararlarını çoğunlukla alıyor. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını da TİSK temsil ediyor. Türk-İş komisyonun yapısı değişmeden toplantılara katılmayacağını duyurdu. Geriye hükümet ve işveren temsilcileri kalıyor. Ancak alınan bilgiye göre, işveren tarafı asgari ücrete ara zamma sıcak bakmıyor.

YETMİYOR AMA MALİYETLER BELLİ

İşveren tarafı da asgari ücretin yetmeyeceğini kabul ediyor ve bu ücretle geçinmenin olanaklı olmadığını ifade ediyor. Fakat maliyetler ve ekonomi koşullar bakımından zorlukların olduğunu belirtiyor. Mevcut ekonomik koşullarda şirketlerinin finansal performansının iyi olmadığını, para kazanamadıklarını, ücret artışının firmaları sıkıntıya sokacağını söylüyor. Asgari ücrete ara zammın şirketleri zorlayacağını iddia ediyor.