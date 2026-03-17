Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile şirketlerin bağımsız denetlemeye tabi olmasına ilişkin kriterler büyük ölçüde güncellendi. Türk Ticaret Kanunu çerçevesi içinde hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerin denetim yükümlülüklerini belirlemeye yardımcı olan finansal sınırlar güncellendi.

ŞİRKETLERDE DENETİME TABİ OLMA KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan ''Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar''a göre genel kapsama alınan şirketlerin ve işletmelerin bağımsız denetime tabi tutulması için aktif toplamının 500 milyon Türk Lirası, yıllık net satış hasılatının ise 1 milyar Türk Lirası sınırının üzerine çıkması gerekiyor. Ayrıca şirketler için çalışan sayısı kriteri 150 olarak belirlendi.

MADDELERDE DÜZENLEME YAPILDI

Karar kapsamında aynı zamanda Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bunların bağlı ortaklıklarına ilişkin maddelerde de belirli düzenlemeler yapıldı. Alınan karar 1 Ocak 2026 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde denetime tabi olma durumunun belirlenmesinde esas alınmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlandığı tarih itibariyle karar yürürlüğe girmiş oldu.