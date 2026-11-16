Meksika’da “Baba” ve “Patronların Patronu” lakaplarıyla bilinen Guadalajara Karteli’nin lideri Miguel Ángel Félix Gallardo, Guadalajara’da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında öldü. Ölüm haberini BBC’nin Meksika muhabiri Will Grant duyurdu. 1989’da yakalanan ve onlarca yıl hapis cezasına çarptırılan Gallardo, sağlığının bozulması nedeniyle 2022’den bu yana ev hapsindeydi. ESCOBAR’IN KARTELİYLE ORTAKLIK KURDU Gallardo, 1980’lerdeki kokain ticaretinin büyüdüğü dönemde Meksika’daki Guadalajara Karteli’nin başındaydı. Kolombiyalı suç örgütleriyle ittifak kuran kartel, özellikle Pablo Escobar’ın Medellín Karteli’ne ait kokainin Meksika üzerinden ABD’ye taşınmasında rol oynadı. BBC kaynaklı habere göre, bir dönem ABD’ye giren kokainin tahminen yüzde 80’i Medellín Karteli’nden geliyordu. Gallardo’nun örgütü bu sevkiyatın önemli bir parçasıydı. Guadalajara Karteli, en güçlü döneminde Meksika’daki siyaset ve kolluk güçleri üzerinde de etkiliydi. DEA AJANININ ÖLDÜRÜLMESİNDEN SONRA YAKALANDI Kartel liderlerine yönelik takip, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) ajanı Enrique “Kiki” Camarena’nın 1985’te işkenceyle öldürülmesinin ardından yoğunlaştı. Camarena, Chihuahua’da örgüte ait büyük bir esrar tarlasını bulup yok etmişti. Ajanın öldürülmesi, ABD hükümetinin Kuzey Amerika’da başlattığı en büyük insan avlarından birine yol açtı. Gallardo 1989’da yakalandı ve hapis cezasına çarptırıldı. EL CHAPO’NUN YÜKSELİŞİNDE ROL OYNADI Joaquín “El Chapo” Guzmán, 1980’lerde Gallardo ile tanıştırıldıktan sonra örgütün lojistik işlerinin başına getirildi. Gallardo’nun tutuklanmasının ardından dağılan Guadalajara Karteli’nden, Guzmán’ın liderliğindeki Sinaloa Karteli doğdu. Guzmán, 2019’da ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama dahil suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.