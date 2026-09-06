USS Abraham Lincoln'den karaya çıkan iki ABD askeri, Tayland'nın Pattaya kentinde geçirdikleri ilk gecede alkollü kavgaya karıştı. Olayın ardından ABD Donanması, bu askerlerin gemiden çıkışını tamamen yasakladı.

"KÜÇÜK BİR ARBEDE"

Perşembe gününün erken saatlerinde Walking Street'e yakın bir yerde yaşanan kavgada, iki askerin yüksek sesle tartışmasının ölçüşmesi üzerine bir vatandaş polisi aradı. Pattaya Emniyet Müdürü Albay Anek Srathongyoo, durumu "küçük bir arbede" olarak değerlendirdi ve askerlerin Tayland yasalarını ihlal etmediğinin, haklarında cezai işlem yapılmadığını açıkladı.

Askerler, ABD ve Tayland makamlarının ortak kullandığı koordinasyon merkezine götürülerek ABD Donanması yetkililerine teslim edildi. Tayland'da yasal bir suçtan yargılanmayan bu iki asker için ABD tarafından disiplin süreci başlatıldı.

Bu kararın ardından, askerlerin Tayland ziyaretinin geri kalanında gemiden ayrılmasına izin verilmedi. USS Abraham Lincoln 6 Eylül günü Tayland'dan ayrılıncaya kadar gemide kalmaları istendi.

UZUN GÖREV SONRASINDA İLK GECE

Yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesi taşıyan gemi, 286 gün süren görevin ardından çarşamba günü Laem Chabang Limanı'na yanaşmışti. Görevinin büyük bir bölümünü Ortadoğu'da geçiren gemi, İran savaşı kapsamındaki ABD operasyonlarında da yer almıştı.

Uzun deniz görevi sırasında gemideki gıda tedarik sorunları, altyapı arızaları ve personelin ruh sağlığı endişeleri ABD'de tartışma konusu olmuştu.

Yerel yetkililer, binlerce askerin gelişi öncesinde Pattaya'da güvenlik önlemlerini artırmış, gece hayatı bölgelerinde devriyeleri güçlendirmişti. Kentte uzun yıllardın çalışan masöz Nattakamol Chartmontri, ABD askerlerinin çoğunun "genç, iyi davranışlı ve kurallara uyan" kişiler olduğunu, önceki ziyaretlere göre kentte daha sakin bir atmosfer hâkim olduğunu belirtmişti.