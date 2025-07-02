Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşırken, oyuncunun bu akşam Trabzon’a geleceği öğrenildi.
1 YIL ARADAN SONRA YENİDEN
Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaştı ve Nijeryalı'nın bonservisini aldı. İngiltere Championship ekiplerinden Southampton’da bir sezon geçiren oyuncu bir yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili formayı tekrar giyecek. Bordo-mavili formayla 2023-24 sezonunda gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcünün, bu akşam saat 21.00'de özel uçakla Trabzon’a gelmesi bekleniyor.
YILDIZ GOLCÜNÜN İKİNCİ DÖNEMİ OLACAK
Onuachu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. 2.01 cm boyundaki deneyimli santrfor, 2023-2024 sezonunda bordo-mavili formayla Süper Lig’de 25 maça çıkarken 17 gole imza attı. Onuachu, Ligdeki bu performansıyla takımın en skorer oyuncusu olmuştu.
ÇOŞKULU KARŞILAMA BEKLENİYOR
Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Trabzonspor’un hücum hattı önemli bir güç kazanırken, taraftarların da Onuachu’yu Trabzon Havalimanı’nda coşkulu şekilde karşılaması bekleniyor.