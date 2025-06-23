Fransa’nın yıldız futbolcusu Paul Pogba, Fransa’da yayınlanan “Sept à Huit” programında hayatını altüst eden süreçleri tüm açıklığıyla anlattı. Doping cezası ve ailesini sarsan şantaj olayıyla sarsılan Pogba, Juventus’tan gördüğü muameleyi de kamuoyuyla paylaştı. Yıldız futbolcu, “Kulüpten yardım istedim ama geri çevrildim” sözleriyle eski kulübüne sitem etti.

“KULÜP BENİ YALNIZ BIRAKTI”

Pogba, Ekim 2023’te yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: “O dönem hâlâ Juventus’un oyuncusuydum. Tedavi veya bir kondisyoner desteği istedim. Ancak en küçük bir yardım dahi verilmedi. Yanımda değillerdi. Bu tutum beni çok yaraladı. Çünkü ben onlarla savaş halinde değildim. Çocuklarım Juventus tesislerinin yakınlarında okuyordu, oranın önünden geçmeye dayanamıyordum. Onlardan çalışmak için antrenör istedim ama bana yardımcı olmadılar.”

AİLE İÇİ KRİZ: KARDEŞİNDEN ŞANTAJ GİRİŞİMİ

Futbol dünyasının tanıdığı yüzlerden biri olan Pogba, doping cezasından önce yaşadığı başka bir travmaya da değindi: Kardeşi Mathias’ın da karıştığı bir şantaj girişimi. Tanıdığı kişiler tarafından kaçırılmak istenen Pogba, olayı şu sözlerle anlattı: “Hepsi tanıdığım insanlardı. Mahallede birlikte büyüdüğüm insanlara ‘kardeşim’ diyordum. Bu yüzden yaşadıklarım daha da acı verici. Bir insan düşün ki silah doğrultulmuş halde ne yapacağını bilemiyor. Sadece evet diyorsun, başka seçeneğin yok.”

“AİLEMİZ BİR ARADA KALSIN DİYE ÇABALIYORUZ”

Şantaj olayına karışan Mathias Pogba, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir yılını da cezaevinde geçirecek. Paul Pogba ise aile bağlarına hala tutunduğunu söyledi: “Konuştuk, aramızda ve aileyle birlikte. Kan bağı, her şeyin ötesinde. Yaralar var, ama zamanla iyileşecek. Zor, elbette. İçten içe çok kırıldım. Ama iletişim hâlindeyiz. Artık eskisi gibi değil. Babam yaşasaydı, tüm bunlar asla yaşanmazdı.”

DOPİNG CEZASIYLA GELEN YIKIM

Pogba, aldığı doping cezasının ardından yaşadığı duygusal çöküşü de anlattı. Futbolun bir anda elinden alındığını hissettiğini belirten oyuncu, “Bir gün bana gelip ‘Futbol bitti’ dediler. Dört yıl ceza aldım, ne savunmamı dinlediler ne de bana söz verdiler. İtalya’dan ayrılmak zorunda kaldım. Çocuklarımın okulu tesislerin yakınındaydı. Her gün önünden geçerken içim parçalandı,” dedi.

“JUVENTUS BENİ DIŞLADI”

Sözlerinin devamında Juventus’u tekrar hedef alan Pogba, doping cezası sonrası kulüple tüm temasının kesildiğini vurguladı: “Ben Juventus’a değil, antidopinge karşı mücadele veriyordum. Ama sanki suçlu benmişim gibi yaklaşıldı. Tedavi hakkım yoktu, bir antrenör desteği de verilmedi. Bu bana ağır geldi. Neden böyle davrandıklarını hâlâ anlayamıyorum.”

YENİDEN BAŞLAMA UMUDU: “HAZIRIM”

Tüm bu yaşananların ardından Pogba artık geleceğe bakmak istiyor. Ceza süresi 18 aya düşürülen yıldız futbolcu, fiziksel ve zihinsel olarak hazır olduğunu söyledi: “Kendimi hazır hissediyorum. Geri dönmek için sadece zaman meselesi.”