Juventus ile yollarını ayırmasının ardından aylardır kulüpsüz olan Paul Pogba, futbola dönüş için gün sayıyor. Dört yıl olarak açıklanan doping cezasının Mart ayında azaltılmasının ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Fransız yıldızın, AS Monaco’ya transferi artık an meselesi.

MONACO VE POGBA TARAFI ANLAŞMAYA YAKIN

Fransız basınında yer alan ve Foot Mercato’nun özel haberine göre; Pogba geçtiğimiz günlerde AS Monaco’ya önerildi ve bu teklif olumlu karşılık buldu. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, müzakerelerin olumlu yönde ilerlediği ve anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

PAUL POGBA YENİDEN SAHNEYE ÇIKIYOR

Lagny-sur-Marne doğumlu yıldız orta saha, son yıllarda yaşadığı sakatlık sorunları ve doping cezası nedeniyle futboldan uzak kalmıştı. Ancak 31 yaşındaki oyuncunun Monaco ile yeni bir başlangıç yapmaya kararlı olduğu ve Ligue 1’e güçlü bir geri dönüş planladığı ifade ediliyor.

MONACO’DAN TRANSFERE SÜRPRİZ HAMLE

Monaco’nun bu hamlesi, yaz transfer döneminin en dikkat çekici transferlerinden biri olmaya aday. Pogba’nın deneyimi ve kalitesiyle takıma önemli katkı sunması beklenirken, kulüp yönetimi de bu transferle kadroya hem sportif hem de marka değeri yüksek bir oyuncu kazandırmayı hedefliyor.

Pogba ile Monaco arasındaki resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Bu transfer, hem Fransız futbolseverler hem de dünya futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.