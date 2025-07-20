Gabriel Paulista'nın yanında görev yapan Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'dan memnun olmayan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu pozisyona takviye istedi.

Arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Union Berlin forması giyen Danilho Doekhi ile temaslarını sıklaştırdı.

Como, Crystal Palace ve Valencia'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı stoperin serbest kalma bedeli 9 milyon Euro.

SAĞ BEKE SEMEDO

Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinden son anda vazgeçen Beşiktaş’ın sağ bek arayışı devam ediyor. Siyah-beyazlılar şimdi de Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo ile görüşmelere başladı. 31 yaşındaki Portekizli futbolcunun yıllık 4 milyon Euro maaş artı 4 milyon Euro da imza parası talep ettiği öğrenildi. Kartal bu rakamları aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.