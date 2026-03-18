Ankara’da eğlence sektöründe faaliyet gösteren Las Vegas isimli pavyon, Ramazan nedeniyle kapalıydı. Ancak pavyon sahipleri, önceki gün görenleri şaşırtan bir etkinliğe imza atarak mekanda iftar yemeği verdi. İftar boyunca salonda Ankara havaları yerine ilahiler yankılandı. Pavyonun ışık sistemi normal günler gibi çalıştırıldı.

KATILANLARA TEŞEKKÜR ETTİLER

Mekan sahipleri iftarı sosyal medya hesaplarından şu sözlerle paylaştı:

“Lasvegas ailesi olarak iftar yemeğimiz. Hayat güzel dostlarla güzel. Bugün bizi teşvik edip davetimizi şenlendiren tüm eş dost abi kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür eder şükranlarımızı sunarız.”

Sosyal medyada günün konusu

Vatandaşlar, pavyonda verilen iftar görüntülerini yorum yağmuruna tuttu. Kimisi, “İftar verilecek başka yer kalmadı mı?” diye tepki gösterdi, kimisi durumu tiye aldı. İşte öne çıkanlar: “Ayağı alışsın diye yapmıştır.”, “İyice siyasilere benzediler.”, “İlginç işmiş, teravih de kıldılar mı?”