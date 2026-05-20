Kamuoyunda 'mutlak butlan' davası olarak bilinen ve CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın istinaf incelemesi devam ederken, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendiren yeni bir paylaşım geldi.



Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda parti içi muhalefet bayrağını çekerken, CHP yönetimine yeniden 'arınma' çağrısı yaptı. Mahkemeden 'mutlak butlan' kararı çıkması ve CHP'nin başına 'kayyum' olarak görevlendirilmesi halinde görevi kabul edeceğine ilişkin iddiaları reddetmeyen Kılıçdaroğlu'nun son paylaşımı dakikalar içinde etkileşim yağmuruna tutuldu.



YORUMLARI KAPATMADIĞINA PİŞMAN OLDU



Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı yalnızca bir saatte 300 binin üzerinde izlenmeye ulaşırken, üç binin üzerinde kullanıcı paylaşımla alakalı yorumda bulundu.





Yapay zeka uygulamaları, söz konusu paylaşıma yapılan yorumların yüzde 90'ından fazlasının Kılıçdaroğlu'na yönelik negatif ve eleştirel ifadeler kullandığını tespit etti. Gemini, Kılıçdaroğlu'na yönelik binlerce vatandaşın eleştirilerini üç başlık altında özetledi:





Emeklilik Çağrısı: Takipçilerinin önemli bir kısmı, Kılıçdaroğlu'nun artık aktif siyaseti bırakması ve "dinlenmesi" gerektiğini belirten yorumlar yaptı.



Parti İçi Muhalefet: Mevcut CHP yönetimine yönelik dolaylı eleştirileri, tabanda "partiye zarar verdiği" gerekçesiyle tepki çekti.

Geçmiş Seçimler: 2023 seçimlerine dair sitem dolu yorumlar ve yanlış aday tercihi nedeniyle Erdoğan'ın seçimi kazandığına dair tepkilerde bulunuldu.







