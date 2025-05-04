Süper Lig'de Galatasaray'a 4-1 kaybeden Sivasspor'da Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın maç sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevine son verildi.

Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın çocuklarıyla birlikte Galatasaray'ın 4-1'lik Sivasspor galibiyetinin ardından Osimhen ile çektirdiği fotoğraf ve paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Sivasspor cephesinden tepki gören Yıldız için resmi açıklama yapıldı.

'GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİR'

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Dün akşam oynanan Galatasaray - Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından, As Başkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir.

Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda, Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Sn. Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir."

Sivasspor taraftarları grubu maç sonrası bir açıklama yaparak Mücahit Yıldız'ı istifaya davet etmişti:

''Asbaşkanı Mücahit Yıldız’ın Galatasaray maçında sergilediği rakip takımı destekler nitelikteki tavır ve görüntülerini büyük bir üzüntü ve öfkeyle izlemiş bulunmaktayız.

Sivasspor camiasının hiçbir ferdi, hele ki yönetim kademesinde yer alan bir isim, takımımızın kaderinin söz konusu olduğu bir dönemde rakip takım lehine görüntü veremez, bunu ne etik ne de vicdan kabul eder. Bu tavır, sadece büyük bir sorumsuzluk değil, aynı zamanda Sivasspor’a gönül vermiş binlerce taraftarın emeğine, alın terine ve duygusuna açık bir saygısızlıktır.”

Kırmızı Duvar, Asbaşkan Mücahit Yıldız’ın derhal görevinden istifa etmesi gerektiğini belirtti:

“Bu nedenle, söz konusu tutumu asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu açıkça ifade ediyor; Sayın Mücahit Yıldız’ı derhal görevinden istifaya davet ediyoruz. Sivasspor’un yöneticisi olmak, kişisel tercihleri değil, kulübün menfaatlerini her şeyin üstünde tutmayı gerektirir.”