ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada paylaştığı yeni harita tartışma yarattı. Kanada, Meksika, Grönland ve Küba'nın yanı sıra Avrupa'daki İzlanda da ABD bayrağı altında gösterildi. Haritada ülke adı olarak yalnızca "Amerika Birleşik Devletleri" ifadesinin yer alması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaştığı yeni bir haritayla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Haritada Kanada, Meksika, Grönland, Küba ve İzlanda'nın tamamı ABD bayrağıyla kaplanmış şekilde gösterildi.

Haritada yalnızca "Amerika Birleşik Devletleri" adı yer alırken, söz konusu paylaşımın ne anlama geldiğine ilişkin Trump tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak harita, Trump'ın daha önce yaptığı bazı açıklamalarla birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bir görüntü ortaya koydu. ABD Başkanı daha önce Grönland'ı satın almak istediğini açıklamış, Kanada'nın da ABD'nin 51. eyaleti olabileceği yönündeki görüşlerini dile getirmişti.

Trump'ın yeni haritasında İzlanda da ABD sınırları içinde

Trump'ın son paylaşımında en fazla dikkat çeken ayrıntılardan biri İzlanda'nın da ABD'nin bir parçasıymış gibi gösterilmesi oldu.

Haritada Avrupa'ya ait İzlanda'nın da ABD bayrağıyla kaplanması, sosyal medyada yeni tartışmaların başlamasına neden oldu. Paylaşımın Trump tarafından neden yapıldığı konusunda ise resmi bir açıklama bulunmuyor.

Trump'ın coğrafi isimler ve haritalar üzerinden yaptığı hamleler bununla da sınırlı değil.

New Mexico'nun adı "New America" mı olacak?

ABD Başkanı kısa süre önce ABD içindeki bir eyaletin adı üzerinden de dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Trump'ın Truth Social'da yayınladığı başka bir haritada New Mexico adındaki "Mexico" kelimesinin üzerinin kırmızıyla çizildiği ve yerine "America" yazıldığı görüldü. Beyaz Saray da söz konusu paylaşımı daha sonra X hesabından yayınladı.

Ancak böyle bir isim değişikliğinin başkanın tek başına vereceği bir kararla gerçekleşmesi mümkün değil. Eyaletlerin isimlerinin değiştirilmesi eyalet düzeyindeki yasal süreçleri gerektiriyor. Başkanlık emirleri ise federal hükümetin yetki alanıyla sınırlı.

Trump'ın harita hamlelerine tepki

Trump'ın paylaşımı ABD içinde de tepki çekti. New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, başkanın harita paylaşımını eleştirdi.

Grisham, Beyaz Saray'ın haritalarla ilgilenirken New Mexico'nun gerçek sorunlarla uğraştığını savundu. Ayrıca yüksek benzin fiyatları ve İran'daki savaş nedeniyle yaşanan gelişmelerin gündemde olduğunu belirterek Trump'ın dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığını öne sürdü.

Bu açıklama, Trump'ın harita paylaşımlarının yalnızca coğrafi bir tartışma olmadığını, ABD iç siyasetinde de tartışma konusu olduğunu gösterdi.

Meksika'dan Trump'ın haritasına yanıt

Haritada Meksika'nın da ABD sınırları içinde gösterilmesi, Meksika'dan tepki gelmesine neden oldu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin ABD'nin bir parçası olmadığını vurguladı. Sheinbaum, Meksika'nın özgür, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu belirtti.

Trump'ın harita paylaşımı böylece ABD'nin komşularıyla ilişkileri açısından da yeni bir tartışma başlattı.

Trump daha önce de coğrafi isimleri değiştirmişti

Trump'ın son harita paylaşımı, göreve dönüşünden sonra attığı benzer adımların devamı olarak görülüyor.

ABD Başkanı daha önce bazı coğrafi isimlerin değiştirilmesini gündeme getirmişti.

Meksika Körfezi

Trump, Ocak 2025'te göreve başlamasının ardından Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Ontario Gölü

Trump ayrıca Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adının "Amerika Gölü" olarak değiştirilmesini gündeme getirdi.

Bu hamleler, özellikle Kanada ve Meksika ile ilişkiler bağlamında tartışmalara yol açtı.

Okyanusların isimleri de gündemde

Trump'ın coğrafi isimlere yönelik açıklamalarında okyanuslar da yer aldı. ABD Başkanı, bir körfez ve bir gölün ardından okyanusların isimlerinin değiştirilmesine ilişkin önerilerden de söz etti.

Özel şirketler yeni isimleri kullanmak zorunda mı?

Trump yönetiminin resmi haritalarda ve federal kurumlarda kullanılması için gündeme getirdiği yeni isimler, özel şirketler açısından ise farklı bir durum ortaya çıkarıyor.

Harita ve navigasyon hizmeti sunan özel şirketler, hükümet tarafından kullanılan isimleri otomatik olarak benimsemek zorunda değil. Bu nedenle bazı platformların yeni isimleri kullanmaması tartışmanın bir başka boyutunu oluşturuyor.

Trump'ın son haritası ise bu kez yalnızca isim değişiklikleriyle değil, İzlanda'nın dahi ABD sınırları içinde gösterilmesiyle gündeme geldi.