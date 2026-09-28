27 Eylül 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında reyting mücadelesi yaşandı. Kanal D'de Daha 17, Star TV'de Çirkin ve TRT 1'de Teşkilat yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de ise MasterChef Türkiye yayınlandı.

Show TV'de Kızılcık Şerbeti'nin tekrar bölümü ekrana gelirken, NOW'da merakla beklenen yeni dizi Ömür Usta ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Gecenin Total, AB ve ABC1 reyting sonuçlarında hangi yapımın öne çıktığı belli oldu.

27 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Eylül 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Kanal D'nin Daha 17 dizisi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sırada yer aldı.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat ise Total'de 2., ABC1'de 2. ve AB'de 3. sıraya yerleşti.

ÖMÜR USTA İLK BÖLÜMÜYLE KAÇINCI OLDU?

Merakla beklenen Ömür Usta, 27 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Dizi, Total'de 3.82 reytingle 4., AB'de 3.42 reytingle 4. ve ABC1'de 3.92 reytingle 3. sırada yer aldı.

ÇİRKİN REYTİNGİNİ ARTIRDI

Çirkin dizisinin ikinci sezonunun 2. bölümü dün akşam ekrana geldi. Üç kategoride de reytingini artıran dizi, Total'de 2.58, AB'de 2.60 ve ABC1'de 2.77 reyting aldı.

Çirkin, bu sonuçlarla üç kategoride de 7. sırada yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Daha 17 – 7.04

Teşkilat – 4.39

Ömür Usta – 3.82

Çirkin – 2.58

AB REYTİNG SONUÇLARI

Daha 17 – 5.93

Teşkilat – 3.43

Ömür Usta – 3.42

Çirkin – 2.60

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI