Hayat pahalılığı her geçen gün artarken vatandaş, çarşı pazarda alışverişi unuttu, meyve sebzeye bakmakla yetinir hale geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuç” cümlesini kurduğu günden bu yana vatandaş “fiyat sebep, açlık sonuç” dedi ve millet açlığa mahkum hale getirildi. İzmir Alaçatı’da semt pazarında çekilen fotoğrafta kirazın kilogramının 1.000 TL, incirin 500 TL olduğu görüldü.

HALKIN %82’Sİ DARDA

Para o kadar değersizleşti ki fotoğrafta pazarcının pos makinesini de tezgahın baş köşesinde tuttuğu görüldü. Pazara tomar tomar para taşıyamayan vatandaş, kredi kartlarına sarıldı. Bu durum Asal araştırmanın yaptığı anket çalışmasına da yansıdı. Ankete göre ekonomik zorluk yaşamadığını söyleyenlerin oranı yalnızca yüzde 9.5’te kalırken, vatandaşların yüzde 53’ü zor geçindiğini, yüzde 29.4’ü geçinemeyip borçlanmak zorunda kaldığını belirtti. Vatandaşların yalnızca yüzde 4.2’si kenara para ayırabildiğini aktardı. Kalan yüzde 3.9’u ise soruya cevap vermedi. Ankete göre toplumun yüzde 82.4’ünün geçim sıkıntısı çektiği görüldü.

YAZ GELDİ, FİYATLAR DÜŞMEDİ

Çarşı-pazardaki fiyatların yüksekliğiyle birlikte ‘yaz aylarında meyve-sebze ucuzlar’ sözü de tarihe karışmış oldu.