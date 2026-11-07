İstanbul trafiğinin kilit noktalarından Bakırköy'de, güvenli ulaşım için kapsamlı bir altyapı mesaisi başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hem yapısal ömrünü tüketen köprüleri yenilemek hem de mevcut viyadükleri güçlendirmek amacıyla iki kritik noktada şantiyeleri kuruyor.

8 Kasım Pazar gecesi devreye girecek çalışma takvimiyle birlikte bölgedeki trafik akışı geçici olarak yeniden düzenlenecek.

İNCİRLİ'DE YAN YOL D-100'E TAŞINIYOR

İncirli Köprüsü’nde başlatılacak güçlendirme imalatları nedeniyle D-100 Karayolu yan yolunun Topkapı istikameti, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00’ten itibaren 15 gün süreyle araç geçişine kapatılacak.

TRAFİK AKIŞI NASIL SAĞLANACAK?

Kapatılan yan yolun araç sirkülasyonu doğrudan D-100 ana aksına yönlendirilecek.

Tek Şeritli Dönüş: Çalışmaların ilk etabının ardından güzergâh, 23 Kasım Pazartesi günü itibarıyla tek şerit olarak kontrollü şekilde ulaşıma açılacak.

Tam Açılış Tarihi: Köprü güçlendirmesinin 23 Aralık Çarşamba günü tamamlanması ve yan yolun tam kapasiteyle trafiğe dönmesi hedefleniyor.

MARMARAY HATTINDAKİ KÖPRÜ YIKILIP YENİDEN YAPILACAK

İlçedeki bir diğer büyük operasyon ise Adnan Kahveci Bulvarı’nda gerçekleştirilecek. Marmaray hattının üzerinden geçen ve yapısal ömrünü tamamlayan mevcut köprü tamamen kaldırılarak yerine daha modern ve geniş bir yapı inşa edilecek.

Bu kapsamda 8 Kasım Pazar günü saat 00.00’dan itibaren Adnan Kahveci Bulvarı ile birlikte bağlantılı olan Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına göre, 180 gün sürmesi planlanan inşaat boyunca trafik şu şekilde yönlendirilecek:

Sürücüler İçin: Araç geçişleri alternatif olarak Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak üzerinden sağlanacak.

Yayalar İçin: Yaya sirkülasyonunun aksamaması adına köprü gövdesinin hemen yanına geçici bir yaya rampası inşa edilerek güvenli geçiş temin edilecek.

Proje tamamlandığında; eskiyen yapının yerine 60 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 3 açıklıklı depreme dayanıklı yepyeni bir köprü hizmete alınmış olacak.