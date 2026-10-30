1 Ekim tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan üç aşamalı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış takviminde ikinci faza gelindi. Ağustos ayında motorin grubu için devreye alınan ve ekim ayı itibarıyla kurşunsuz benzin türlerini de kapsayacak şekilde genişletilen maktu ÖTV düzenlemesi kapsamında, kasım ayı artışı kapıya dayandı.

Ekim, kasım ve aralık aylarına yayılan takvim uyarınca, 1 Kasım Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL tutarında ÖTV zammı yapılması bekleniyor.

Piyasaların hafta sonu kapalı olması sebebiyle düzenlemenin pompa fiyatlarına yansıma zamanlaması ise sektörde merak konusu olmaya devam ediyor. Sektör kaynakları, cuma günkü kapanış verileri esas alınarak hesaplanan fiyat güncellemelerinin bugüne dek ağırlıklı olarak hafta başında yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, söz konusu artışın pompaya doğrudan pazar günü mü yoksa yeni haftanın başlangıcında mı yansıtılacağının yakından takip edildiğini ifade ediyor.

MOTORİN YENİDEN 100 LİRAYI AŞABİLİR

26 Ekim 2026 itibarıyla yürürlükte olan güncel pompa fiyatları temel alındığında, kasım ayı başında devreye girecek yeni ÖTV artışı akaryakıt fiyatlarında tarihi rekorları beraberinde getirecek.

Söz konusu zam oranlarının tabelaya yansımasıyla birlikte, Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı Cumhuriyet tarihinde ilk kez 100 TL barajını aşarak rekor kıracak; benzinin litre fiyatı ise kritik 80 TL eşiğinin üzerine çıkacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel fiyat listelerinde üç büyükşehir için şu rakamlar yer alıyor:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 76,30 TL

Motorin: 96,90 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 76,20 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara:

Benzin: 77,30 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir: