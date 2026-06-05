CHP Yurt Dışı Birlikleri, ortak basın açıklamasıyla Özgür Özel’in yanında olduklarını açıkladı: “CHP’nin demokratik teamüllerine, örgüt iradesine ve üyelerimizin ortaya koyduğu siyasi tercihlere bağlılık, partimizin en temel güvencelerinden biridir. Örgüt iradesinin en güçlü şekilde tecelli ettiği kurultayımızın tartışmaya açılmasını ve mutlak butlan anlayışını kabul etmiyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde yürütülen demokrasi, hukuk ve halk iradesi mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görüyor; Genel Başkanımızın yanında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyoruz.”