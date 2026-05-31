Yoğun iş temposunun ardından pek çok kişi ev temizliği ve bakım işlerini hafta sonuna, özellikle de pazar gününe planlıyor. Ancak ortak duvarları paylaştığımız apartman hayatında, dinlenme saatleri ile ev işi yapma saatleri bazen karşı karşıya gelebiliyor.

Aslında mevzuatımızda toplu yaşamın huzurunu korumak adına temizlik saatlerine dair yıllardır yürürlükte olan, ancak günlük hayatın koşturmacasında unuttuğumuz bazı yasal çerçeveler bulunuyor.

Yürürlükteki gürültü yönetmelikleri ve Kat Mülkiyeti Kanunu, apartman sakinlerinin huzurunu güvence altına almayı amaçlıyor. Buna göre; elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi ya da matkap gibi yüksek ses çıkaran cihazların kullanımı için hafta içi ve cumartesi günleri 09:00 - 19:00 saatleri arası genel kabul gören yasal aralık olarak belirtiliyor.

Pazar günleri ve resmi tatiller ise kanunen "toplu dinlenme ve istirahat günü" olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yasal çerçevede, pazar günleri gün boyu komşuları rahatsız edecek düzeyde yüksek ve uzun süreli mekanik seslerin çıkarılmaması, yani yüksek güçlü elektrik süpürgelerinin yoğun şekilde çalıştırılmaması esas alınıyor.

Uzmanlar, "Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesi, kat maliklerinin birbirini rahatsız etmeme yükümlülüğünü düzenler. Bu yeni bir kural değildir; apartman yaşamının temel harcıdır. Elbette günlük hayatın akışında herkes evini temizleyecektir ancak yasalar ve yönetmelikler pazar günlerini dinlenme vakti olarak korur. Bir komşunun sürekli ve rahatsız edici gürültü şikayeti durumunda, yasal olarak idari süreçler ve uyarılar devreye girebilir. Buradaki amaç ceza kesmekten ziyade, ortak yaşam alanında herkesin dinlenme hakkına saygı gösterilmesini sağlamaktır" şeklinde konuya dair açıklamada bulunuyor.

APARTMANLAR ARASINDA KURAL FARKLILIKLARI OLABİLİR

Uzmanlar ayrıca her binanın tapuda kayıtlı bir "Yönetim Planı" olduğuna dikkat çekiyor. Binanın adeta anayasası olan bu planda, temizlik yapılabilecek saatler ve pazar günü kuralları kat maliklerinin ortak kararıyla zaten yıllar öncesinden belirlenmiş olabiliyor.

Hukuki düzenlemelerin ötesinde, apartman hayatının temel formülü karşılıklı saygı ve hoşgörüye dayanıyor.

Uzmanlar, pazar günleri yüksek sesli ana temizlik işleri yerine, komşuları rahatsız etmeyecek daha sessiz yöntemlerin (robot süpürgelerin düşük modları veya el süpürgeleri gibi) tercih edilmesini; gürültülü ve büyük temizliklerin ise cumartesi günü yasal olarak belirlenen 09:00 - 19:00 saatleri arasında planlanmasını öneriyor.

Böylece hem ev temizliği aksamıyor hem de komşuluk ilişkileri zarar görmüyor.