NASA'nın ilk kadın yöneticisi ve baş astronomu olan Nancy Grace'in adını taşıyan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, 30 Ağustos'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Yeni nesil teleskop; yeni ötegezegenlerin keşfi, galaksi evriminin anlaşılması ile karanlık madde ve karanlık enerji gibi astrofiziğin temel gizemlerinin çözülmesi misyonuyla uzaya gönderiliyor.

Hubble ve James Webb teleskoplarının aksine tekil nesnelere odaklanmak yerine geniş alan taraması yapacak olan Roman, Hubble ile benzer bir çözünürlük sunarken 100 kat daha geniş bir görüş alanı tarayacak.

Temeli ABD Ulusal Keşif Ofisi tarafından bağışlanan ve uzay gözlemlerine uygun şekilde elden geçirilen 2,4 metrelik dev aynası sayesinde teleskop, çok daha sönük cisimleri son derece net bir şekilde görüntüleyebilecek.

Merkezindeki 300 megapiksellik kızılötesi kamerayla sadece bir ay içinde galaksimizde 20 milyardan fazla yıldızı haritalandırması beklenen Roman, günümüzde 6 bin civarında olan bilinen ötegezegen sayısını da 100 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Bir buçuk yıl içinde gökyüzünün yüzde 12'sini tarayacak olan araç, geniş ölçekli keşifler yaparak detaylı inceleme için James Webb teleskobuna veri sağlayacak.

Uzay aracı, yüz milyonlarca galaksiyi tarayarak evrenin kütleçekimsel yapısını inceleyecek. Bilim insanları, uzak galaksilerden gelen ışığın bükülmesini inceleyen zayıf kütleçekimsel merceklenme yöntemiyle evrenin yüzde 27'sini oluşturan görünmez karanlık maddenin üç boyutlu haritasını çıkarmayı ve Büyük Patlama'dan bu yana gerçekleşen evrimi ortaya koymayı amaçlıyor.