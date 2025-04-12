Pazar günü, Ay beş yılın en küçük dolunayı olarak gökyüzünde belirecek. ‘Mikro ay’ olarak adlandırılan bu olay, Ay’ın Dünya’ya en uzak konumda olduğu dolunay evresi olarak biliniyor ve genellikle daha küçük ve daha sönük bir şekilde görülüyor.

Gökyüzü meraklıları için bu özel an 13 Nisan Pazar günü UTC saatine göre 01:22’de yaşanacak. Bu sırada Ay, Dünya’dan tam 406 bin 6 kilometre uzaklıkta olacak. Bir sonraki mikro ay ise mayıs ayında gerçekleşecek, ancak Ay bu sefer yaklaşık 800 kilometre daha yakın olacak.