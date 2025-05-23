İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir bahar havasını yaşıyor. Pek çok şehirde etkili olan sıcak hava yeni haftada yerini yağmura bırakacak olsa da dikkat çeken bir uyarı uzmanlardan geldi.

Uzmanlar, bahar havası yaşanan günlerde polen alerjisi olan vatandaşların maske takması gerektiği belirtti. Beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar havada bulunan polenlerin alerjisi olan pek çok kişiyi de tetikleyebileceğini ifade etti. İstanbul, Marmara, Ege ve İç Anadolu'ya yoğun çöl tozu önümüzdeki hafta giriş yapacak.

İSTANBUL HAFTAYA SAĞANAKLA BAŞLAYACAK

Çorum, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi bekleniyor. Pazar günü yaşanacak aşırı sıcakların hemen ardından Marmara ve Ege'nin kuzeyinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İstanbul yeni haftaya yağmurla giriş yapacak. Kentte önümüzdeki hafta boyunca yağış geçişleri yaşanacak. Sıcaklıklar ise mayıs ortalamasına gerileyecek.