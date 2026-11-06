Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, Meteoroloji’den gelen son değerlendirmelere göre pazar gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde dondurucu soğuklar etkisini artıracak.

Kış mevsiminin kapıyı çalması ve artan enerji maliyetleri vatandaşı tasarruf arayışına iterken, ısıtma uzmanlarından şaşırtıcı ve maliyetsiz bir formül geldi: Boş cips paketlerini çöpe atmayın, radyatörlerin arkasına yerleştirin.

PAZAR GÜNÜNDEN SONRA BAŞLAYACAK OLAN SOĞUKLARA 'SIFIR MLİYETLİ' KALKAN

Sosyal medyada hızla yayılan ve teknik olarak doğruluğu uzmanlarca teyit edilen bu pratik yöntem, evdeki ısının dışarı kaçmasını önlemeyi amaçlıyor. Tüketilen cips paketlerinin iç kısmındaki metalik ve parlak yüzey, pahalı yansıtıcı panellerle ve alüminyum folyoyla tamamen aynı prensiple çalışıyor.

Özellikle pazar gününden itibaren termometrelerin hissedilir derecede gerileyeceğini hatırlatan uzmanlar, ısınma verimini artırmak için şu adımların izlenmesini önerdi:

Tüketilen boş cips paketlerini kenarlarından düzgünce kesin ve iç yüzeyindeki yağ kalıntılarını tamamen temizleyin.

Metalik, gümüş renkli parlak yüzeyi odaya (peteğin arka yüzüne) bakacak şekilde hizalayın.

Çift taraflı bant veya yapışkan yardımıyla radyatörün arkasında kalan duvara sabitleyin.

"DUVAR ISIYI EMERKEN CİPS PAKETİ İSE İÇERİ YANSITIYOR"

Yöntemin çalışma prensibini aktaran ısıtma ve enerji uzmanları, peteklerin yaydığı ısının önemli bir bölümünün soğuk dış cephe duvarları tarafından emildiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Radyatörler sadece havayı ısıtmaz; arkasındaki duvara da doğrudan termal radyasyon yayar. Yalıtımı zayıf binalarda bu ısı duvardan dışarı kaçarak ciddi enerji kaybına yol açar. Boş cips paketlerinin içindeki yansıtıcı alüminyum tabaka, kaçan bu ısıyı hapsedip doğrudan yaşam alanına geri yansıtır. Pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının sert şekilde düşeceği bu günlerde, bu küçük dokunuş kombinin çalışma süresini kısaltacak, evin daha hızlı ısınmasını sağlayacak ve doğrudan faturalara yansıyacaktır."

FATURANIN KABARMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR

Uzmanlar, cips paketi yönteminin yanı sıra yaklaşan soğuk hava dalgası öncesinde evde uygulanabilecek diğer tasarruf ipuçlarını da sıraladı:

Kombi ayarını düşürün: Kombinizin akış (kazan) sıcaklığını optimize etmek, gaz tüketiminde yaklaşık yüzde 9’a varan tasarruf sağlar.

Kullanılmayan odaları kapatın: Gün içinde vakit geçirilmeyen odalardaki petek vanalarını kısın veya tamamen kapatın; kapıları kapalı tutarak ısının dağılmasını önleyin.

Hava akımını engelleyin: Pencerelerdeki fitil aşınmalarını ve kapı altlarındaki boşlukları izole edin.

Nem dengesine dikkat edin: Kışın ev içi nemi dengelemek için kurutma makineleri yerine kontrollü askı kurutması veya enerji tasarruflu nem gidericiler kullanarak havanın daha kolay ısınmasını sağlayın.

Cihazları uyku modundan çıkarın: Modem, televizyon ve prizde kalan şarj aletleri gibi sürekli enerji çeken elektronik aletleri düşük güç moduna alın ya da anahtarlı prizlerle tamamen kapatın.