Son günlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte tüketiciler ısınma maliyetlerini düşürecek alternatif yöntemlere yöneldi. Birçok hane artan maliyetler nedeniyle merkezi ısıtmayı açmayı ertelerken, uzmanlar basit pencere düzenlemeleriyle ısının korunabileceğini bildirdi.

KARANLIK ÇÖKMEDEN PERDELERİ KAPATMAK ISI KAYBINI ÖNLÜYOR

British Gas bünyesinde görev yapan akıllı enerji mühendisi Jessica Rawstron, perde ve panjur kullanım saatlerinde yapılacak küçük değişikliklerin ek ısıtma ihtiyacını azaltabileceğini belirtti. Rawstron, özellikle eski tip camlara sahip konutlarda pencerelerin en önemli ısı kaybı noktalarından biri olduğuna dikkat çekerek perdelerin hava kararmadan önce veya evden çıkarken kapatılması gerektiğini vurguladı.

Kış aylarında havanın saat 17.00'den sonra karardığı hatırlatılırken, gündüz saatlerinde ise güneş ışığından azami ölçüde faydalanmak için perdelerin gün doğumuyla birlikte açılması tavsiye edildi.

YALITIMI YÜZDE 25'E KADAR ARTIRABİLİYOR

Enerji şirketi Your NRG tarafından paylaşılan verilere göre, panjurlar ısı kaybını yüzde 13 ila 14, perdeler ise yüzde 15 ila 17 oranında azaltıyor. Uzmanlar, hanelerin perdeleri genellikle yalnızca uyumadan önce kapatmasının gün içinde fark edilmeyen bir ısı kaybına yol açtığına işaret etti.

Rawstron, standart modellere kıyasla ısı kaybını en aza indirmek için termal perde kullanımını önerirken, Your NRG verileri doğru monte edilmiş termal perdelerin yalıtımı yüzde 25’e kadar iyileştirebildiğini ortaya koydu.

BÜTÇE DOSTU YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Electric Radiators Direct uzmanları ise termal perde veya panjur bütçesi bulunmayan tüketiciler için evde uygulanabilecek yöntemleri paylaştı. Uzmanlar, mevcut perdelerin arkasına çengelli iğne yardımıyla tutturulacak yedek battaniye veya banyo havlularının ek bir yalıtım katmanı oluşturacağını; bu örtülerin gündüz güneş ışığını içeri alacak şekilde açılıp gece kapatılması halinde ısıyı içeride tutmaya yardımcı olacağını bildirdi.