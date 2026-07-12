Irak-Türkiye ham petrol boru hattına ilişkin uluslararası tahkim kararı süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden belgeleri paylaşarak, Türkiye aleyhine hükmedilen milyar dolarlık cezanın iptali için Paris İstinaf Mahkemesi'nde açılan davanın kaybedildiğini söyledi. Yavuzyılmaz, "AKP, Paris davasını kaybetti. 1 milyar 471 milyon dolarlık tahkim cezasının ödenmesi için geri sayım başladı" ifadelerini kullandı.

'PETROL USULSÜZ TAŞINDI'

Sürecin geçmişine dair detaylar paylaşan Yavuzyılmaz, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin 13 Şubat 2023 tarihinde aldığı karara dikkat çekti. Paylaşılan bilgilere göre tahkim mahkemesi; 21 Mayıs 2014 ile 30 Eylül 2018 tarihleri arasında, Irak-Türkiye ham petrol boru hattında Irak Merkezi Hükümetinin izni olmaksızın Irak’a ait petrolün usulsüz taşındığı, Ceyhan Limanı’nda yüklemesinin yapıldığı ve petrolün Irak devletinin satış fiyatının altında satılmasına neden olunduğu gerekçeleriyle Türkiye’nin Irak’a net 1 milyar 471 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

"CEZA SORUMLULARIN MAL VARLIĞINDAN TAHSİL EDİLMELİ"

Daha önce kendisi tarafından belgeleriyle açıklanan 277 sayfalık Nihai Tahkim Kararına karşılık, hükümet yetkililerinin bu cezanın iptali için Paris’te dava açıldığını duyurduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, yaptıkları araştırmalar neticesinde Paris İstinaf Mahkemesinde açılan "Kararın İptali Davasının" kaybedildiğini tespit ettiklerini iddia etti. Cezanın kesinleştiğini savunan Yavuzyılmaz, bu devasa ceza tutarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ilgili yöneticilerin kişisel mal varlıklarından tahsil edilmesi gerektiğini savundu.