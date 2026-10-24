Sonbahar mevsimiyle birlikte soğuyan havalar, evlerde karşılaşılan davetsiz misafirleri ve tesisat sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Yağışların artması ve havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlara sığınan örümcekler ile lavabolardan yayılan kötü kokulara karşı uzmanlar doğal çözümlere dikkat çekiyor.

Kimyasal ilaçlara ve pahalı bakım ürünlerine başvurmak istemeyenler için pazar gününe kadar uygulanacak pratik bir sirke rutini öne çıkıyor.

ÖRÜMCEKLERE GEÇİT VERMİYOR

Ekim ayı itibarıyla evlerin içine girmek için fırsat kollayan örümcekler, en çok kapı eşikleri, pencere pervazları ve duvar diplerini tercih ediyor. Haşere kontrol uzmanları, örümceklerin yoğun ve asidik kokulara karşı son derece hassas bir yapıya sahip olduğunu hatırlatarak beyaz sirke uyarısında bulunuyor.

Bir sprey şişesi içinde sekiz ölçek beyaz sirke ile iki ölçek suyu karıştırarak hazırlayacağınız doğal spreyi Pazar gününe kadar evinizin giriş kapısına, pencere aralıklarına ve süpürgeliklerine sıkmanız öneriliyor. Asidik kokusuyla güçlü bir bariyer oluşturan bu karışım, örümceklerin içeri girmesini engelliyor.

GİDERLERDEKİ BİRİKİNTİ VE KÖTÜ KOKULARA SON VERİYOR

Hafta sonu temizlik rutinine eklenecek bir diğer adım ise lavabo ve duş giderlerini koruma altına alıyor. Kış öncesinde borularda biriken sabun artıkları, kireç ve yağ tortuları sertleşerek tıkanıklık riskini artırıyor. Gidere dökülecek karbonatın üzerine eklenecek beyaz sirke, köpürme reaksiyonu oluşturarak boru iç duvarlarındaki tortuları eritiyor.

Karışım uygulandıktan sonra yaklaşık 15 ila 30 dakika bekletilip bol sıcak suyla durulandığında, ağır kimyasallara gerek kalmadan tesisattaki kötü kokular siliniyor ve tıkanıklıkların önüne geçiliyor. Asidik yapısına rağmen bu yöntem, PVC borulara ve bağlantı contalarına zarar vermeden doğal bir hijyen sağlıyor.