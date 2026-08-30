Vatandaşlar gelirlerinin düşük olması ve artan fiyatlar nedeniyle pazar alışverişi yapamamaktan şikayet ederken, esnaf ise müşterilerin azalmasından dert yandı. Daha önce kilo ile aldıkları ürünleri artık yarım kilo veya tane hesabıyla alabildiklerini söylüyorlar. İzmir’de pazara alışveriş yapmaya giden Kadem Dilber, “Kırmızı biber

üç tane alınır mı ya? Üç tane kırmızı biber, dört tane salatalık, yani meyvenin yanına yanaşılmıyor” dedi.

Hayat pahalılığından dem vuran ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyleyen Dilber, şöyle konuştu: “Domates aldık, taze fasulye aldık hep onları yani yarım yarım, üçer beşer. Peynir olmuş 600 lira, 100 liralık alıyoruz, 200 liralık alıyoruz. Biz tam yazın ortasındayız, her şeyin ucuz olması lazım. 100’den aşağı hiçbir şey yok. Verdiği 23 bin lira para, alabilirsen al. Çocuklar olmasa mümkün değil.”

GİDİŞAT KÖTÜ

Pazarda mısır satan bir esnaf ise geçim derdinden dolayı vatandaşların alışveriş yaparken öncelik sırası oluşturduğunu belirterek, “Bakın görün işte, saat olmuş kaç, pazarda müşteri yok. Ne olacak abi, her şey pahalı. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük para birimi 200 lira. 200 liraya sadece 10 tane darı geliyor, düşün, nasıl gidişat” ifadelerini kullandı.

Soğanda üretim az

Pazarcı esnaf Yaşar Özcan, üreticinin de zorda olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Patates, soğan iki sene boyunca 15 lira, 20 liraya kadar patates satıldı. Bu sene de üretim az. Geçen sene bir dönüm 6 ton, 7 ton verirken bu sene bir dönüm 1.5 ton soğan veriyor.”