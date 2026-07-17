Kentte, her cuma kurulan Balkan Pazarı’nda bir kişi, cep telefonuyla alışveriş yapan kadınları gizlice görüntülemeye başladı. Görüntüsünün çekildiği fark eden bir kadın, esnafın da yardımıyla durumu Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, şüpheliyi pazar yerindeki müdüriyet binasına getirdi. Kadının şüpheliden şikayetçi olması üzerine, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, cep telefonuna da el konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.