Sonbaharın gelmesiyle birlikte pazar tezgâhlarında ürün çeşitliliği değişirken, mevsimin öne çıkan sebzelerinden kırmızı lahananın fiyatı da dikkat çekiyor. Hasadı devam eden kırmızı lahananın tanesi, büyüklüğüne göre bazı pazarlarda 50 ila 60 TL arasında satılıyor.

Tek bir lahananın birkaç öğünde kullanılabilmesi nedeniyle tüketiciler tarafından tercih edilen ürün, özellikle salata ve turşu hazırlığında değerlendiriliyor. Fiyatı büyüklüğüne göre değişen kırmızı lahana, sonbaharda mutfaklara giren sebzeler arasında yer alıyor.

TEZGAHLARDA FİYATI 60 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Kırmızı lahananın kilogram yerine adet üzerinden satılması, fiyatın ürünün büyüklüğüne göre değişmesine neden oluyor. Küçük ve orta boy ürünler daha düşük fiyattan alıcı bulurken, büyük ve sıkı lahanaların fiyatı 60 TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

Bir lahananın tamamının tek seferde tüketilmemesi de ürünü farklı öğünlerde değerlendirmek isteyenler için önemli hale getiriyor. Salatada kullanılan kısmın ardından kalan bölüm turşu yapımında kullanılabiliyor.

SALATA VE TURŞUDA KULLANILIYOR

Kırmızı lahananın en yaygın kullanım alanlarının başında salata geliyor. İnce doğranan lahana, biraz tuzla ovulduğunda daha yumuşak hale geliyor. Ardından limon ve zeytinyağı eklenerek kısa sürede salata hazırlanabiliyor.

Bir diğer kullanım alanı ise turşu. Özellikle sonbahar aylarında alınan lahanalar ince doğranarak kavanozlarda değerlendiriliyor. Sirke ve tuzla hazırlanan turşu, kış aylarında sofralarda tüketiliyor.