Burdur'da 27 yaşındaki B.G., idaresindeki otomobille alışverişin sürdüğü pazar yerine girdi. Tezgahların arasında aracıyla ilerlemeye çalışan sürücü, pazar alanındaki vatandaşlara ve esnafa tehlikeli anlar yaşattı.
ESNAF POLİSE BİLDİRDİ
Otomobilin dar alanda ve tezgahlar arasında ilerlediğini gören çevredeki esnaf müdahale ederek aracı durdurmayı başardı. Esnafın durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla trafik polisi ekipleri sevk edildi.
ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü B.G.'nin ehliyetinin bulunmadığı ve 1.86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hem yayaların hayatını tehlikeye atan hem de kuralları hiçe sayan sürücüye, alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından toplam 65 bin lira para cezası kesildi.