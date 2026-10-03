Uzmanlar, pazar tezgahlarında kolayca bulunabilen armudun düzenli tüketildiğinde kalp ve bağırsak sağlığı üzerinde önemli olumlu etkiler yarattığını belirtti. Yüksek lif ve antioksidan içeriğine sahip olan bu meyve, sindirim sistemini desteklerken kötü kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azaltmada rol oynuyor.

Sağlık araştırmalarına yansıyan verilere göre armudun sağladığı öne çıkan faydalar ve dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde:

- Orta boy bir armut, günlük lif ihtiyacının yaklaşık %22’sini (5,5 gram) karşılıyor. Yüksek su, lif ve fruktoz içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırarak vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

- Kabuğunda ve meyvesinde bulunan antioksidanlar; iltihaplanmayı azaltmaya, damar ve kalp dokusu sertliğini hafifletmeye, iyi kolesterolü yükseltip kötü kolesterolü düşürmeye katkı sağlıyor.

- Çalışmalar, 3 ay boyunca günde 2 armut tüketen metabolik sendromlu bireylerde tansiyon ve bel çevresi genişliği gibi risk faktörlerinin gerilediğini gösteriyor.

- İçerdiği antioksidanlar, besinlerin enerjiye dönüşümü sırasında oluşan ve hücre yapısına zarar veren serbest radikallerle savaşarak kanser riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

HANGİ DURUMLARDA DİKKAT EDİLMELİ?

Besleyici değerine rağmen armut, yüksek fruktoz (FODMAP) içeriği nedeniyle hassas bünyelerde bağırsak tarafından zor emilerek gaz ve şişkinliğe yol açabiliyor. Ayrıca nadir de olsa, içerdiği proteinlerin huş ağacı poleni veya şeftali alerjenlerine benzerliği sebebiyle bazı kişilerde alerjik reaksiyonları tetikleyebileceği ifade edildi.

Besin Değerleri (1 Adet Çiğ Armut):

Kalori: 101 kcal

Lif: 5,5 g

Karbonhidrat / Şeker: 27 g / 17 g

Potasyum: 206 mg

K Vitamini: 7,8 mcg

Yağ / Protein: 0,5 g / 0,6 g