Mutfaklarda son dönemin en büyük keşfi, hem bütçeyi hem de sağlığı koruyan istiridye mantarı oldu. Kırmızı et fiyatlarının mutfakları zorladığı bu günlerde, semt pazarlarında kilosu 120 liradan alıcı bulan bu özel mantar, lezzetiyle kırmızı eti tahtından ediyor.

PROTEİN DEPOSU, ETİMSİ DOKUSU HAYRAN BIRAKIYOR

Halk arasında "yaprak mantarı" olarak da bilinen istiridye mantarı, sadece bir sebze değil, adeta bir "protein deposu" olarak görülüyor. Lifli yapısı sayesinde pişirildiğinde ağızda bıraktığı o "etimsi" doku, tadanları hayrete düşürüyor. Uzmanlar, düşük kalorisi ve yüksek besin değerleri nedeniyle bu besini "kırmızı etten daha faydalı" bir alternatif olarak nitelendiriyor.

SIRRI ÇOK BASİT

Bu mantarın lezzetini zirveye taşıyan yöntem ise basit ama etkili: Yüksek ateşte kavurma. Mantarlar önce suyunu salıp sonra geri çekene kadar geniş bir tavada bekletiliyor. Suyunu çeken mantarlar; bol sarımsak, tereyağı ve kekikle buluştuğunda ortaya çıkan aroma, et kavurmasını aratmıyor.

ÇOĞU KİŞİ İSTİRİDYE MANTARINI TERCİH EDİYOR

Kırmızı etin kilogram fiyatıyla kıyaslandığında oldukça ekonomik kalan istiridye mantarı, 120 TL'lik fiyatıyla dar gelirlinin de gurme lezzet arayanların da favorisi haline geldi. Pazar esnafı, vatandaşın artık kültür mantarı yerine, hem daha doyurucu hem de daha lezzetli olan istiridye mantarına yöneldiğini belirtti.