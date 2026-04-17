Son yıllarda "süper gıda" kategorisinde yıldızı en çok parlayan sebzelerin başında gelen kırmızı pancar, 2026 baharında da hem pazar tezgahlarının hem de sağlık reçetelerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Toprağın altında saklı bu mor mucize, sadece rengiyle değil, bilimsel araştırmalarla kanıtlanan faydalarıyla da dikkat çekiyor.

DOĞAL ENERJİ KAYNAĞI

Beslenme uzmanları, kırmızı pancarın içerdiği yüksek nitrat oranının vücutta nitrik okside dönüşerek damarları genişlettiğini vurguladı. Bu durum, özellikle sporcular ve yoğun tempoda çalışanlar için doğal bir enerji kaynağı sunuyor. Tansiyonu dengeleme özelliğiyle bilinen bu sebze, aynı zamanda karaciğerin en büyük dostu olan "betalain" maddesi sayesinde modern çağın detoks ihtiyacını tek başına karşılıyor.

KİLOSU 60 LİRADAN SATILIYOR

Kırmızı pancar son günlerde hem üreticinin hem de tüketicinin gündeminde. Semt pazarlarında kilogramı 45 TL ile 60 TL arasında alıcı buluyor. Uzmanlar, mevsimsel geçişlerin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirtirken, pancarın dayanıklı yapısı sayesinde mutfak ekonomisinde "atık oluşturmayan sebze" olarak görüldüğünü ifade ediyor.

UZMANLARDAN "ÇİĞ TÜKETİN" UYARISI GELDİ

Mutfak şefleri ve diyetisyenler ortak bir noktada buluşuyor: "Besin değerini korumak istiyorsanız çiğ tüketin." Kırmızı pancarın rendelenerek salatalara eklenmesi veya elma-havuç karışımıyla suyunun sıkılması, vitamin ve mineral kaybını en aza indiriyor. Haşlama yöntemini tercih edenler için ise püf noktası; kabukları soymadan pişirmek.