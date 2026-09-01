Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte semt pazarlarındaki tezgahlarda yerini alan mürdüm eriği, hem erişilebilir fiyatı hem de yüksek besin değerleriyle dikkat çekiyor.

Kilosu ortalama 70 liradan satışa sunulan ürün; içerdiği zengin antioksidanlar, C ve K vitaminleri ile potasyum sayesinde kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere genel vücut sağlığı açısından öne çıkıyor.

KALBİ ADETA YENİLİYOR

Koyu mor rengini bileşimindeki antosiyanin maddesinden alan mürdüm eriği, serbest radikallerle savaşarak damar sertleşmesini önlemeye yardımcı oluyor ve kötü kolesterol seviyesinin düşürülmesini destekliyor.

Yüksek potasyum oranıyla kan basıncını dengeleyerek kalp üzerindeki yükü hafifleten meyve, lifli yapısıyla sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık sorununu gideriyor ve kan şekerinin dengede kalmasını sağlıyor.

FARKLI ŞEKİLLERDE TÜKETİLİYOR

Bunların yanı sıra içerdiği C vitamini sayesinde vücudun demir emilimini artırarak kansızlıkla mücadeleye katkı sunan mürdüm eriği, K vitamini ve magnezyum bileşimiyle de kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı oluyor.

Hücre yenilenmesini hızlandırarak cilt sağlığını da destekleyen meyve, eylül ayı boyunca pazarlarda taze olarak yer alıyor. Ürün; doğrudan tüketimin yanı sıra kurutularak, komposto veya marmelat şeklinde de kış ayları için saklanabiliyor.