Tarım sektöründe girdi maliyetlerinin artması ve aracı komisyonlarının fiyatlara yansıması hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Bölgenin önde gelen pırasa üreticilerinden Mehmetcan Küçük, piyasadaki sorunu Sözcü’ye şu sözlerle aktardı:

"Şu an marketle tarla arasında bir uçurum var. Hiçbir ürün para yapmıyor, çiftçimiz resmen zararına üretim yapıyor. Pırasanın tarladaki çıkış fiyatı 8 ile 12 TL arasında değişirken; vatandaş pazara gittiğinde aynı ürünü 50 ile 70 TL bandında görüyor."

TÜKETİCİNİN YENİ ÇÖZÜMÜ BALKONDA YETİŞTİRMEK

Pazardaki 70 TL’lik etiketi gören vatandaşlar, evlerinin balkonlarını küçük birer tarlaya dönüştürmeye başladı. Uzmanlar, pırasanın saksıda yetiştirilmeye en uygun sebzelerden biri olduğunu belirtti.

Pırasanın beyaz gövdesinin uzayabilmesi için en az 25 cm derinliğinde saksılar kullanılmalı. Pırasa büyüdükçe gövdenin etrafına toprak eklenerek güneşle teması kesilmeli. Bu yöntem, marketlerde pahalıya satılan o beyaz ve yumuşak gövdeyi elde etmenizi sağlar. Balkonun en sert rüzgarına ve soğuğuna bile dayanabilen pırasa, kış bahçeciliği için en ideal tercih.

GÖVDESİ BİR PARMAK KALINLIĞA ULAŞINCA HASAT EDİLİYOR

Pırasa hasadı için belirli bir takvimden ziyade gövde kalınlığı esas alınır. Genellikle dikimden 4-5 ay sonra, gövde çapı bir parmak kalınlığına ulaştığında hasat edilebilir. Tarlada binlerce dönüm arazide hasat bekleyen pırasalar, düşük fiyatlar nedeniyle toplanma maliyetini bile karşılayamazken; balkon bahçeciliğinde ihtiyaca göre tek tek sökülerek taze tüketim imkanı sunuyor.