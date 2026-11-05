Vücut tarafından yeterli düzeyde sentezlenemeyen ve besinler yoluyla dışarıdan alınması gereken uzun zincirli omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA), hücre zarlarının korunmasında, retina sağlığında ve beyin fonksiyonlarının sürdürülmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Uzmanlar; yüksek kaliteli protein, D vitamini, B12 vitamini, selenyum ve iyot yönünden zengin olan yağlı balıkların düzenli tüketiminin, kandaki trigliserit seviyesini kontrol altına alarak kalp-damar sağlığını doğrudan desteklediğini belirtti.

Sağlık otoritelerinin ve beslenme uzmanlarının haftalık menülere dahil edilmesini önerdiği öne çıkan dört yağlı balık türü ve özellikleri şunlar:

Uskumru: Kırmızı et tüketimini azaltıp protein dengesini korumak isteyenler için güçlü bir alternatif sunar. Kalp-damar sağlığını destekleyen uskumrunun seçiminde tür farkına dikkat edilmesi gerekir. Atlantik uskumrusu düşük cıva seviyesine sahipken, büyük boyutlu kral uskumru yüksek cıva riski taşıdığı için hamileler ve çocuklar tarafından tercih edilmemelidir.

Sardalya: Boyutunun küçük olması ve besin zincirinin alt basamaklarında yer alması nedeniyle bünyesinde en az cıva biriktiren türlerdendir. Yumuşak kılçıklarıyla tüketildiğinde fosfor ve kalsiyum takviyesi sağlayarak kemik sağlığını korur.

Ringa Balığı: Zengin B12 vitamini, selenyum ve omega-3 içeriğiyle sinir sistemi fonksiyonlarının sürdürülmesinde rol oynar. Salamura ve tuzlanmış formlarının yerine taze tüketilmesi önerilir.

Hamsi: Omega-3 ve mineral içeriğinin yanı sıra bütün olarak tüketildiğinde vücuda belirgin bir kalsiyum desteği verir. Düşük cıva oranı sayesinde beslenme düzeninde güvenle yer verilebilecek küçük deniz balıkları arasında yer alır.

TÜKETİM MİKTARI KONUSUNDA UYARI YAPILDI

Amerikan Kalp Derneği verilerine göre yetişkinlerin haftada en az iki porsiyon yağlı balık tüketmesi ve tek bir türe bağlı kalmayarak çeşitliliğe gitmesi gerekiyor.

Balığın içerdiği besin değerlerinin kaybolmaması için derin yağda kızartma veya una bulama yöntemlerinden kaçınılması; buharda pişirme, haşlama, ızgara veya az tuzlu fırınlama tekniklerinin kullanılması gerektiği bildirildi. Ayrıca konserve ürünlerde sodyum (tuz) seviyesinin kontrol edilmesi, hamilelik ve çocukluk döneminde ise ağır metal riskine karşı sadece düşük cıva içeren küçük türlerin seçilmesi önem taşıyor.