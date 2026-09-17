YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, partisinin görevlendirmesi kapsamında Kütahya’da pazar esnafı ve yurttaşlarla bir araya geldi. Pazarda yüksek maliyetler, mazot fiyatları, düşen alım gücü ve emeklilerin geçim sıkıntısı gündeme geldi.

Pazarda Arpacı’nın sohbet ettiği bir emekli, geçim sıkıntısını “Devlet ne için var? Benim karnım aç ya, ben yolu ne yapayım? Yol karın mı doyuruyor?” sözleriyle anlattı.

“BEREKETİ BOL DA CEPLER BOŞ”

Patates satan bir esnaf ise artan maliyetlerden yakındı. Arpacı’nın “Bereketli mi?” sorusuna esnaf, “Bereketi bol da cepler boş” yanıtını verdi.

Esnaf, “Rabbim veriyor, toprak bereketli bu sene ama işçinin parasını zor çıkarıyoruz” dedi. Mazot maliyetlerinden de yakınan esnaf, yaşadığı durumu “Günümüzü dolduruyoruz. Günümüzü değerlendiriyoruz. Yapacak bir şey yok” sözleriyle özetledi.

Üzüm satan bir başka esnaf da maliyetlere tepki göstererek, “Üzüm Manisa’dan yürüyerek mi geliyor?” diye sordu.

ARPACI’DAN MAZOT ÇAĞRISI

Arpacı, mazot maliyetlerinin üreticiden pazarcıya, nakliyeden tüketiciye kadar bütün zinciri etkilediğini belirterek iktidara çağrıda bulundu.

Arpacı, “Motorinin litre fiyatı bugün itibarıyla 100 TL sınırını aşmış durumda. Mazotta ÖTV’yi indirin; üretici de kazansın, satıcı da kazansın” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de seslenen Arpacı, “Enflasyonu büyüten en önemli maliyetlerden biri olan mazot fiyatlarına artık seyirci kalmayın. Üreticinin de esnafın da vatandaşın da nefes alabilmesi için derhal önlem alın” ifadelerini kullandı.