Hatalı ekonomi politikaları nedeniyle kontrolden çıkan enflasyon, milyonlarca çalışan ve emeklinin aldığı düşük zamlarla birlikte dev bir sefalet dalgasının oluşmasına neden oldu.



Kış aylarında meydana gelen don felaketiyle birlikte Türkiye'nin tarım deposu şehirlerinde rekolte yarı oranında düşerken, yaz aylarında görülmesi beklenen pahalı fiyatlar tezgahlara düşmeye başladı.



KİRAZIN TANESİ 10 LİRADAN SATILIYOR



Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur, Eskişehir'de satışa sunulan kirazın fiyatını sosyal medya hesabından "AKP’nin Türkiye’sinde meyve artık altın değerinde. Yakında “çeyrek muz”, “yarım zeytin” dönemine de geçeriz. Bu halk bunu hak etmiyor!" sözleriyle paylaştı.



Sosyal medyada gündem olan görselde, Napolyon kirazının tanesinin 10 liradan satışa sunulduğu görüldü. Vatandaşlar, ekonominin durumunu anlatmak için kullandıkları görsele "Her şeyi anlatan fotoğraf" yorumunu bıraktı.