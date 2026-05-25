Kurban Bayramı’na kısa süre kala Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Kırşehir’de de hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Besiciler, aylar süren emeklerinin karşılığını almak için kurbanlıklarını satışa çıkarırken, pazarda en fazla ilgiyi gören hayvan ise “Pamuk” adlı dev boğa oldu.

1 TON AĞIRLIĞINDA KURBANLIK

Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki boğa, görüntüsü ve fiyatıyla pazardaki ziyaretçilerin odağı haline geldi. Hayvanın sahibi besici Abdullah Köksal, Pamuk’u uzun süredir büyük emekle yetiştirdiklerini söyledi.

Köksal, “Bu hayvan pazarın en dikkat çeken kurbanlığı. Bir tonun üzerinde ağırlığı var. İki yaşında ve tamamen özel bakım ile büyütüldü. Adeta çocuk gibi baktık” ifadelerini kullandı.

Dev boğa için 380 bin lira talep edildiğini belirten Köksal, yüksek fiyat nedeniyle vatandaşların hayvana yoğun ilgi gösterdiğini ancak alım konusunda temkinli davrandığını söyledi.

Pazardaki diğer besiciler de satışlardan memnun olduklarını ifade etti. Besici Asım Bıyıklı, hayvanlarının aylardır doğal ortamda beslendiğini belirterek, yaklaşık 750 kilo ağırlığındaki büyükbaş hayvanları için 275 bin lira istediklerini söyledi.

Bayrama iki gün kala pazardaki yoğunluğun arttığını belirten besiciler, son günlerde satışların daha da hızlanmasını beklediklerini ifade etti.