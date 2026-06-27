Yaz aylarında tezgahlarda sıkça yer alan ve düşük kalorisiyle dikkat çeken kayısının, sindirim sisteminden cilt sağlığına kadar birçok alanda insan vücuduna önemli faydalar sağladığı belirtildi. Kolay sindirilebilir bir yapıya sahip olan kayısı, zengin besin değerleri sayesinde dengeli bir beslenme düzeninin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.

Kayısı, yüksek oranda beta-karoten (provitamin A), C vitamini ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve demir gibi temel mineralleri barındırıyor. Uzmanlar, bu bileşenlerin vücudun günlük besin ihtiyacını karşılamada etkili olduğunu ifade etti. Marketlerde ve pazar tezgahlarında kilosu 60 liradan satılıyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNE FAYDASI BÜYÜK

Meyvenin öne çıkan en büyük özelliklerinden biri, yüksek besin lifi (posa) içeriği olarak gösteriliyor. Lif yapısı, bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sisteminin normal işleyişini destekliyor.

İçeriğindeki çözünür lifler, bağırsak hareketliliğini artırarak doğal bir temizleyici görevi görüyor ve yararlı bağırsak bakterilerinin gelişimine katkıda bulunuyor. Yeterli su tüketimi ve bitkisel ağırlıklı beslenmeyle desteklendiğinde, düzenli kayısı tüketiminin kabızlığı önlemede yardımcı olduğu belirtildi.

Uzmanlar, aşırı meyve tüketiminin bazı kişilerde sindirim rahatsızlıklarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunarak, günlük 2-3 adet taze kayısı tüketiminin çoğunlukla yeterli olduğunu vurguladı.

CİLT SAĞLIĞI VE HÜCRE KORUMASI

Kayısıda bulunan beta-karoten, vücut tarafından A vitaminine dönüştürülerek cilt ve mukoza zarlarının korunmasında rol oynuyor. Ayrıca içerdiği C ve E vitaminleri, hücreleri oksidatif stresten koruyan antioksidanlar olarak görev yapıyor.

Yüksek beta-karoten içeriğinin cilt tonunu eşitlemeye, cildin yenilenmesini desteklemeye ve güneş ışınlarının etkilerine karşı koruma sağlamaya yardımcı olduğu bildiriliyor. Beslenme düzeninin doğrudan güneş koruyucuların yerini tutamayacağı, ancak antioksidan zengini gıdaların cilt sağlığını desteklediği aktarıldı.

TAZE VE KURU KAYISI ARASINDAKİ FARKLAR

Günlük tüketim için, daha yüksek su oranı, daha düşük kalori ve şeker miktarı nedeniyle taze kayısı öneriliyor.

Buna karşın, potasyum ve demir açısından daha konsantre bir kaynak olan kuru kayısının ise yulaf ezmesi, yoğurt veya ev yapımı atıştırmalıklara eklenebileceği ifade ediliyor. Kuru kayısı tercihinde, daha az işlem görmüş ve genellikle koyu renkli olan kükürt dioksit eklenmemiş (gün kurusu) ürünlerin seçilmesi tavsiye ediliyor.